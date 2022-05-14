معاون وزير السياحة يجتمع مع المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي 

بينت وزارة السياحة أنه وعلى هامش معرض السفر العربي في دبي عقد اليوم اجتماع ضم معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح مع السيد عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.

وتناول الاجتماع الإمكانيات السياحية والمقومات الغنية المتوفرة في البلدين، والواقع السياحي بعد جائحة كوفيد ، 19 كما تم الحديث حول سبل التعاون المشترك بين البلدين والتحضير لورشة عمل مشتركة تجمع الشركاء ووكالات السفر والشركات الاستثمارية بهدف معرفة رغبات السياح وتحقيق التبادل السياحي الايجابي القوي في الفترة القادمة.

من جانبه قدم الفراح شرحا حول تطور الواقع السياحي والاستثماري في سورية، واستعدادات الوزارة لعقد ملتقى للاستثمار السياحي لاطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية العامة والواعدة في سورية، ووجه الدعوة للمستثمرين من خلال غرفة التجارة في دبي لحضور هذا الملتقى.