معاون وزير السياحة يجتمع مع المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي 

بينت وزارة السياحة أنه وعلى هامش معرض السفر العربي في دبي عقد اليوم اجتماع ضم معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح مع السيد عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.

وتناول الاجتماع الإمكانيات السياحية والمقومات الغنية المتوفرة في البلدين، والواقع السياحي  بعد جائحة كوفيد ، 19 كما تم الحديث حول سبل التعاون المشترك بين البلدين والتحضير لورشة عمل مشتركة تجمع الشركاء ووكالات السفر والشركات الاستثمارية بهدف معرفة رغبات السياح وتحقيق التبادل السياحي الايجابي القوي في الفترة القادمة.

من جانبه قدم الفراح  شرحا حول تطور الواقع السياحي والاستثماري في سورية، واستعدادات الوزارة لعقد ملتقى للاستثمار السياحي لاطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية العامة والواعدة في سورية، ووجه الدعوة للمستثمرين من خلال غرفة التجارة في دبي لحضور هذا الملتقى.

مقالات ذات صلة

تواصل الإقبال على التسوية في المحافظات

18-أبريل-2022

نسبة تنفيذ خطة”القمح”في اللاذقية 219%

10-أبريل-2022

موسكو: هجوم سيبراني أمريكي غربي واسع النطاق على روسيا سيتحمل منفذوه والمحرضون عليه عواقب وخيمة

29-مارس-2022

صنعاء: الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية انفجار خزان صافر والنتائج الكارثية

6-فبراير-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى