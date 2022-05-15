اللجنة الزراعية في اللاذقية تناقش الخطة الإنتاجية والاحتياجات

اللاذقية – البعث

ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة اللاذقية مؤشرات واحتياجات الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ لمجمل المحاصيل والمزروعات.

وعرض مدير الزراعة المهندس باسم دوبا المساحات الزراعية المستثمرة والقابلة للاستثمار مبيّناً أن معظم الأرضي الزراعية في المحافظة مشجّرة وبذلك تكون الخطة الإنتاجية غير متبدلة بشكل كبير، علماً أن زراعة الزيتون تشغل المساحات الأكبر وتبلغ ٤٥ ألف هكتاراً، تليها زراعة الحمضيات بمساحة تقارب ٣٠ ألف هكتاراً، فيما تتوزع المساحات المتبقية على أصناف أخرى من الأشجار المثمرة والتبغ إضافة إلى ١٦ ألف بيت بلاستيكي.

وأوضح دوبا أن خطة زراعة القمح خلال العام الحالي بلغت ٣٩٠٠ هكتاراً علماً أن المحافظة لا تنتشر فيها زراعة القمح بشكل واسع نتيجة الملكيات الصغيرة وطبيعة المنطقة، مبيناً أن إنتاج القمح خلال هذا الموسم تأثر بالظروف الجوية غير الملائمة التي سادت المحافظة مقدراً الإنتاج بحوالي ٩ آلاف طن.

من جهته مدير الموارد المائية المهندس فراس حيدر أشار إلى وجود مخازين جيدة من المياه وسيتم تنفيذ ريّات بالتنسيق مع مديرية الزراعة و اتحاد الفلاحين بأقل استهلاك ممكن وبنظام اقتصادي (تغذية موجهة والحفاظ على المخزون) من خلال تحديد أيام الري ورفع التقنين عن محطات الضخ أثناء دورات الري مؤكداً أن المطلوب إجراء ادارة مثلى للموارد المائية تحسباً من فترات جفاف.

مدير المصرف الزراعي المهندس ميلاد عيسى أشار إلى دخول خدمات جديدة في مجال الإقراض الزراعي (تربية الفري البياض واللاحم) وأن الإقراض بالمصرف الزراعي تطور بشكل كبير مؤخراً ووصل إلى حوالي 5ر7 مليارات ليرة سورية من المصارف الزراعية في المحافظة من بداية العام ولنهاية شهر نيسان الماضي.

ولفت عيسى في الوقت نفسه إلى رفع فوائد القروض الى ١٣ بالمئة للقطاع التعاوني القصير الأجل و ١٤ بالمئة للقروض قصيرة الأجل و ١٥ بالمئة للمتوسطة و ١٦ بالمئة للقروض طويلة الأجل، فيما تم بالمقابل رفع سعر معدلات الفائدة على الحسابات الجارية والودائع لاجل وودائع التوفير.

رئيس غرفة الزراعة محمد عجيل أشار إلى جهود المحافظة في مجال تسويق الحمضيات وضرورة أن تلحظ خطة تسويق الحمضيات مجالات أوسع من الدعم الحكومي تسهم في تذليل العقبات أمام المصدرين وصولاً لدعم المنتجين وأن تكون هناك روزنامة زراعية تبين للمزارعين برنامج الري المعتمد وخطة توزيع السماد.