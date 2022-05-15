باقري كني: جادون في التفاوض لإحياء الاتفاق النووي ولا نثق بالغرب

البعث – وكالات:

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، أن بلاده جادة في عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي والتي تفضي إلى إلغاء الحظر والوفاء بالالتزامات الدولية، كما تقف بحزم في عدم الاعتماد على الأجانب لتحقيق مصالحها.

وأوضح باقري كني في تصريح له اليوم، أن “السياسة الإستراتيجية المتمثلة في تحييد الحظر المفروض على إيران إلى جانب المبادرة الذكية لإلغائه، جعلت حيل العدو في وقف قطار التنمية الشاملة للبلاد عديمة الجدوى”.

وأشار، إلى أن مقدرة العلماء الإيرانيين على تجاوز الحظر ستدعم بشكل كبير قوة الدبلوماسية الإيرانية على إلغائه، كما ستعزز القوة الرادعة في مواجهة العقوبات الجائرة، لافتاً إلى أن صمود بلاده مرهون بالحفاظ على قدراتها.

في شأن أخر،حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من انتشار التيارات والأفكار التكفيرية المتطرفة في المنطقة.

وقال رئيسي خلال لقائه مع حشد من علماء ورجال الدين في البلاد: “ينبغي الحذر من تغلغل الأفكار التكفيرية المتطرفة في البلاد”، منبهاً إلى المحاولات الخارجية لإثارة الفتنة والتفرقة في البلاد والمنطقة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى جهود الحكومة لحل المشاكل المعيشية للشعب وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل أكثر عدالة.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإيرانية أن الأمن مستتب في الحدود ولا وجود لمشاكل حدودية مع أفغانستان.

وقال المتحدث باسم القيادة العامة لقوات الشرطة مهدي حاجيان في تصريح له: إن حرس الحدود الإيراني يشرف على 8870 كيلومتراً من هذه الحدود ونجح في التصدي لمهربي السلع والعملات الصعبة.

وأشار حاجيان إلى أنه بفضل جهود قوات حرس الحدود في الحرس الثوري والجيش تمت حماية كامل حدود إيران وليست هناك أي مشكلة حدودية أبداً.