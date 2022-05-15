بدء المؤتمر الثالث عشر للبحوث العلمية الزراعية

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الثالث عشر للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، في مدرج مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أشار في كلمة له أن البحوث التي يتم عرضها والحوار بها في المؤتمر تشكل نواة لتطوير القطاع الزراعي وتوطين التقانات والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والاستفادة من الأصول الوراثية في سورية وتحسينها.

مؤكداً أن هدف المؤتمر هو تطوير مجموعة الأبحاث التي نفذها الباحثين من خلال عملهم على مدى عام حيث يتم نقاشها واعتمادها واقرارها خلال فترة المؤتمر باعتباره محاولة لتجميع هذه البحوث لتكون عبارة عن برامج تحقق إدارة متكاملة لمجموعة من المنتجات لقطاع معين.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد على أهمية المؤتمر في تعزيز التشاركية بين وزارتي الزراعة والتعليم العالي باعتباره فرصة لتبادل الآراء والخبرات في مجال الأبحاث الزراعية التي تتواءم مع خطة وزارة الزراعة للانتقال من البحث العلمي النظري إلى التطبيقي الذي يخدم القطاع الزراعي.