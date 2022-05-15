برعاية الرئيس الأسد. انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس لاتحاد الجاليات والمنظمات والمؤسسات الفلسطينية في الشتات

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد انطلقت في على مدرج دار الأوبرا في دمشق فعاليات المؤتمر الخامس لاتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في الشتات _ أوروبا، تحت شعار (العهد والوعد.. لتحرير الأرض).

وحضر المؤتمر الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب وأعضاء القيادة المركزية للحزب والقيادة القطرية الفلسطينية وقادة فصائل الفلسطينية وأعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق.

الدكتور راضي الشعيبي رئيس اتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في الشتات.. أوروبا ذكر في كلمة له خلال المؤتمر، “ينعقد موتمرنا على أرض سورية الحبيبة البلد الذي احتضن ومازال فلسطين وقضيتها”، مبينا أن المؤتمر في الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة فلسطين الأولى والتي كانت على أشلاء مئات القرى والبلدات الفلسطينية على يد العصابات الصهيونية، ولكن النكبة الثانية كانت في اتفاق أوسلو الذي شرع وجود الاحتلال الاسرائيلي على أرض فلسطين.

وأضاف الشعيبي بأن أبناء الشتات، ومن منطق وطني وثقافي واجتماعي، متمسكين بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وأنه لا بديل عن البندقية حتى تحقيق عودة فلسطين كل فلسطين فالحقوق تنتزع ولا تعطى.