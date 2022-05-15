بطولة ثانية للنخبة بكرة المضرب

أقام المركز الوطني لكرة المضرب بطولة النخبة للرجال في نسختها الثانية، والتي شارك فيها أفضل ثمانية لاعبين من الرجال والشباب، وسط أجواء تنافسية عالية، أظهر فيها لاعبونا الأصغر سناً أداءً قوياً يبشّر بقادم أجمل للكرة الصفراء، وقد جاءت النتائج على الشكل التالي: المركز الأول مجدي سليم، والمركز الثاني ربيع سليم، والمركز الثالث يمان نغنغ.

أمين سر المركز الوطني مصطفى الهندي أوضح لـ”البعث” أن نجاح البطولة في نسختها الأولى شجّع على إقامتها مرة ثانية، ولتصبح بطولة سنوية تكرّم أبرز لاعبينا خلال عام وتسبر ما وصلوا إليه، والحضور الجماهيري المميّز هو الحافز القويّ والدافع الأهم والدليل على أننا نسير في الطريق الصحيح.

وكشف الهندي أن المركز بصدد دراسة العديد من الخطط لتطوير واقع اللعبة، أولها إقامة المدارس الصيفية التي لعبت دوراً مهماً في تاريخ التنس السوري عبر التعريف بمواهب جديدة واعدة، ويحاول المركز الوطني أن يكون داعماً أساسياً لكرة المضرب بأيّ خطوةٍ، سواء في تجهيز بيئة جيدة للاعبين، أو التشجيع على ممارسة اللعبة.

يُذكر أن المركز الوطني لكرة المضرب، تمّ تشكيله في الشهر العاشر من سنة 2020 ويضمّ نخبة من خبراتنا في كرة المضرب، الذين يرى فيهم المكتب التنفيذي القدرة على إعادة هذه الرياضة الراقية إلى سابق عهدها، والتغلّب على واقعها الصعب وما كابدته خلال هذه الأزمة.

سامر الخيّر