رقابة حماة تحبط محاولة تهريب 450 كغ دقيق تمويني

حماة- البعث أون لاين:

بين مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود في تصريح خاص ل”البعث اون لاين”بأنه تمكنت دوريات حماية المستهلك من إحباط محاولة تهريب 450 كغ دقيق تمويني من مخبز الجيد بريف حماة الغربي ، بالأضافة لضبط عدد من المخابز بنقص الوزن وتغريم أصحابها بالملايين وصل حتى 12 مليون ليرة

وبالتفاصيل أوضح زيود، بأنه بالمتابعة المستمرة لسلامة الأغذية ومصدرها وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع ومواد مجهولة المصدر ومخالفين لشروط نقل الخبز والحليب ومتلاعبين

حيث تم ضبط إخفاء 450 كغ دقيق تمويني بقصد الإتجار بالمادة بحق مخبز الجيد وتغريم المخبز بمبلغ 2,500,000 ل.س و ضبط البيع بسعر زائد بحق ص علي، والصالة السورية للتجارة بقريةحنجور

وضبط نقص وزن بحق مخبز المجوي بمقدار 150 غ وتغريم المخبز بمبلغ 1.900.000 ل.س وضبط نقص وزن بحق مخبز عين الكروم بمقدار 120 غ وتغريم المخبز بمبلغ 2,664,000 ل.س و ضبط نقص وزن بحق مخبز الصفاء بمقدار 128 غ وتغريم المخبز بمبلغ 959,000 ل.س وضبط نقص وزن بحق مخبز العزيزية بمقدار 120 غ وتغريم المخبز بمبلغ 2,333,000 ل.س كما تم ضبط التلاعب بقطع الخبز التمويني عبر البطاقة الإلكترونية بقصد الإتجار بحق ْ ع فندي،و ك حبق” بكمية 375 ربطة وتغريم المخالفين بمبلغ 1,300,000 ل.س

كما شملت بقية الضبوط حيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية بحق

أ وطفة و ج نصور، و ط الشيحاوي.

و ضبط مخالفة شروط نقل الحليب،الخبز التمويني بحق س طلاع، و ي عميري وضبط حيازة مواد مجهولة المصدر بحق ع مصطفى،

و ، أ طالب.

و أشار زيود بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم رقم 8