فريق كرة دوما إلى الدرجة الأولى

صعد فريق دوما إلى دوري الدرجة الأولى بكرة القدم بعد تغلبه اليوم على فريق شهبا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب الجلاء بدمشق ضمن منافسات المجموعة الثانية للدور النهائي لأبطال المحافظات لأندية الدرجة الثانية.

وجاء تأهل فريق دوما بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط حيث سبق له الفوز في أولى مباريات المجموعة على فريق جاسم 4-3 لتبقى المباراة الأخيرة بين فريقي شهبا وجاسم بالمجموعة يوم الثلاثاء القادم تحصيل حاصل.

وضمت المجموعة الثانية للدور النهائي لأبطال المحافظات لأندية الدرجة الثانية فرق دوما وشهبا وجاسم فيما انسحب فريق القلعة من الدور النهائي قبيل انطلاقته بأيام.