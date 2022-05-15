مجلس حلب يوصي بإطلاق الصلاحيات للجنة التدقيق بمخصصات المازوت الزراعي لدعم محصول القمح

حلب – معن الغادري

خلصت الجلسة الافتتاحية لمجلس محافظة حلب في دورته العادية الثالثة إلى العديد من التوصيات والمقترحات، منها اعتماد الرسائل النصية لتوزيع البنزين الحر وذلك منعاً للازدحام على محطات الوقود، مع إطلاق كامل الصلاحيات للجنة المشكلة للتدقيق بمخصصات المازوت الزراعي المتعلقة بدعم محصول القمح، ومحاسبة المخالفين والمتاجرين بالمادة على حساب زراعة المحصول.

وطالبت المداخلات التشدد بتسليم القمح إلى مؤسسة الحبوب وتقديم التسهيلات اللازمة، وتأمين مستلزمات الإنتاج للموسم الزراعي القادم، وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والإسراع بنقل أصحاب حرفة صيانة السيارات إلى منطقة جبرين الصناعية والحرفية .

بدوره قدم نائب رئيس المكتب التنفيذي أحمد الياسين شرحاً مفصلاً حول الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لضبط قطاع النقل، وتوزيع الخطوط الداخلية والخارجية وفق الآليات والإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن مجلس المحافظة يتابع ملف الصرافات التجارية والعقارية مع إدارتي المصرفين لصيانة الصرافات الآلية، وتأمين التغذية الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وعزا عضو المكتب التنفيذي علاء مؤذن تأخر رسائل البنزين إلى عدد المشتركين في كل محطة، إضافة إلى مدى توفر مادة البنزين، أما فيما يتعلق بالغاز فأشار إلى أن معمل الغاز بحلب ينتج يومياً ما بين 9 الى11 ألف أسطوانة منزلية، و6 آلاف أسطوانة غاز صناعي.

أما مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني فأشار إلى أنه تم إحصاء المساحات المزروعة بالقمح وستتم محاسبة كل من لم يسلّم كامل المحصول، وذلك وفق قرارات اللجنة الزراعية الفرعية، مبيناً أنه تم تأمين جميع مستلزمات استلام المحصول من حيث مراكز الاستلام والأكياس، إلى جانب تأمين مستلزمات الوقاية من الحرائق ومكافحتها.

من جانبه أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري إلى أنه في حال انقطاع شبكة الإنترنت خلال الامتحانات العامة، فسيتم تزويد كل صاحب بطاقة الكترونية ربطتي خبز يومياً، مبيناً أنه يتم تسعير الخضار والفواكه بشكل يومي من خلال التكلفة، وهامش الربح بالتنسيق مع لجنة سوق الهال .

أما مدير نقل حلب المهندس عبد الفتاح ويس فأوضح أن المديرية تواصل استكمال اجراءاتها لافتتاح الدائرة الفرعية في منطقة دير حافر.

وأشار أمين عام المجلس محمد حنوش في حديثه لـ”البعث” إلى أنه تمت مناقشة العديد من القضايا الملحة، مؤكداً حرص المحافظة على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل، وأنه يتم العمل على وضع الخطط والرؤى والتي من شأنها تدعيم عملية التنمية التي تشهدها المحافظة تدريجياً، مبيناً أن هناك العديد من المشاريع الخدمية والتنموية ملحوظة ضمن خطط هذا العام ومشاريع أخرى تم المصادقة عليها ستنعكس ايجاباً على حالة النمو والنهوض .