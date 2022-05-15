وداعاً ناصر وردياني…

توفي صباح اليوم الأحد الفنان ناصر وردياني عن عمر يناهز ٧١ عاماً بعد تعرضه لوعكة صحية حادة ونقل على أثرها للمشفى.

الراحل من مواليد مدينة حلب 1950 شارك في العديد من الأعمال السورية وحقق من خلالها نجاحاً لافتاً أبرزها خان الحرير وأخوة التراب وباب الحارة الى جانب تميزه في المسرح والاذاعة.

بدأ الفنان السوري القدير ناصر وردياني مسيرته الفنية في فترة الستينات وذلك عندما شارك في العديد من العروض المسرحية والمسلسلات الإذاعية وذلك في عام 1968، لكنه انطلق في التسعينات عندما شارك في مسلسل “نهاية رجل شجاع” والذي تم عرضه في عام 1994، ثم شارك في مسلسل “صهيل الألم” وذلك في نفس العام 1994.

توالت أعماله الفنية وبدت موهبته تظهر بشكل كبير عندما قدم دور المختار أبو سليم وذلك في مسلسل “كوم الحجر” والذي تم عرضه في عام 2007، كما أنه تألق في تجسيد شخصية أبو جهل والتي قدمها في مسلسل “خالد بن الوليد” والذي تم عرضه في عام 2006 وحقق نجاحاً كبيراً، آخر أعماله مسلسل “حرملك” بجزأيه الأول والثاني وذلك في عام 2019، 2020.

كان من الفنانين الناشطين والمتفانيين في الفن المسرحي، وقد تألق في أدوار عدة منها دور عبد القادر في مسرحية “المجنون يقول وداعاً” تأليف وإخراج الفنان الراحل أحمد سيف، وله مساهمات كثيرة في المسرح الإذاعة والتلفزيون والسينما.