١٠ ملايين ل. س غرامات بحق متاجرين بالمحروقات ومتلاعبين بالأفران

ضبطت مديرية التجارة الداخلية موزع مازوت يتلاعب بالعداد خلال التعبئة والحصول على مادة المازوت بالبيدونات بطريقة غير مشروعة بقصد الاتجار، حيث تم حجز كمية 294 ليتر و تغريم المخالف بمبلغ 1.489.200 ل. س وحجز السيارة أصولا .

كما تم ضبط سائق صهريج ناقل للوقود بمخالفة نقص بكمية البنزين 126 ليتر الواردة الى محطة الاوكتان 90 بابن عساكر تم تغريم المخالف بمبلغ 945.000 ل. س.

من جهة ثانية نظمت رقابة دمشق ضبطين اثنين الأول سوء صناعة خبز تمويني بمخبز النور بالطبالة والثاني نقص وزن ربطة الخبز  بمخبز العيطة بدمر ، تم تغريمهم بمبلغ 341.946 ل. س .

ومخبز جامع دمر بمخالفة نقص الوزن لربطة الخبز التمويني تم تغريمه بمبلغ 387.684 ل.س.

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