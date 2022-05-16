افتتاح المعرض المرافق للمؤتمر 13 لـ”البحوث الزراعية”

افتتح وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم المعرض المقام على هامش المؤتمر العلمي 13 الذي تقيمه الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، والذي يتضمن الأصناف المعتمدة وأهم الأبحاث المنفذة من قبل الهيئة.

وأكد الوزير على أهمية عرض الأبحاث والنتائج التي توصل إليها الباحثين والتي شملت كافة أنواع المحاصيل وإدارة الموارد الأرضية والمائية والحشرات والأمراض والإدارة المتكاملة للأمراض وإدارة المحاصيل و الأشجار المثمرة والثروة الحيوانية وبعض الأصناف المستنبطة، وقال: هذه البحوث مهمة جداً ومفيدة وسيكون لها نتائج فعلية وإيجابية على الأرض وبما ينعكس على تحسين الإنتاج والإنتاجية.

من جهتها مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتورة ماجدة مفلح بينت أن المعرض يضم 40 بوستراً للعديد من الباحثين في سورية والأبحاث التي أجريت على الكثير العديد من الأصناف، كذلك أهم الأبحاث التي تجري حالياً على دودة الحرير وبعض المفترسات والأعداء الحيوية التي تنشر في الطبيعة، إلى جانب مخبر مصغر للتسميد.