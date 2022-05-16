الاتحاد الأوروبي:500 مليون يورو مساعدات عسكرية للنظام الأوكراني

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات عسكرية إضافية للنظام الأوكراني بقيمة 500 مليون يورو.

وأكد المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في ختام الاجتماع الوزاري في بروكسل، يوم الاثنين، أن إجمالي المساعدات العسكرية للنظام الأوكراني سيصل بالتالي إلى ملياري يورو.

وأشار إلى أن الحديث يدور عن موارد من صندوق أوروبي مشترك، بينما تقدم الدول الأوروبية مساعدات أكثر بكثير للنظام الأوكراني على أساس ثنائي.