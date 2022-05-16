“الداخلية”تهيب بالصفحات توخي الدقة وتوضح ما جرى للطالبة”ريتا”

تهيب وزارة الداخلية بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر وعدم نشر أخبار من شأنها التأثير على أمن المواطنين واستقرارهم والإساءة إليهم.

وأوضحت الوزارة أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبراً حول العثور على فتاة مغمى عليها في السكن الجامعي بحمص ومحاولة قـتلها خنقاً بواسطة سماعات أذن .

بالتدقيق في الموضوع تبين أنه تم إعلام قسم شرطة الشماس في حمص من قبل طالبات بالسكن الجامعي الوحدة ( 12 ) بوجود طالبة تدعى ( ريتا . ج ) تولد 2003 ملقاة على درج المبنى ضمن السكن الجامعي مكبلة اليدين بشريط سماعة جوال وبحالة إغماء وقد تم إسعافها من قبل زميلاتها إلى مشفى الجامعة.

ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات من قبل شرطة قسم الشماس تبين أن الفتاة المذكورة كانت تقوم مع زميلاتها بالمزاح وتم بربط يديها بشريط سماعة جوال وتعثرت على درج الوحدة ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بحالة إغماء، ثم قاموا بإسعافها إلى المشفى ووضعها الصحي جيد حالياً.