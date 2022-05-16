الرفيق الهلال يقدم واجب العزاء باسم قيادة الحزب لدولة الإمارات وشعبها بوفاة الشيخ خليفة

دمشق- البعث:

قدم الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي واجب العزاء باسم قيادة الحزب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذلك في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق.

وأشاد الرفيق الهلال بمآثر الراحل، منوهاً لعمق العلاقة بين البلدين الشقيقين سورية والإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً.

كما تمنى الرفيق هلال والوفد المرافق له التوفيق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة،.

رافق المهندس الهلال الرفيقان د. محسن بلال و د. مهدي دخل الله عضوا القيادة المركزية للحزب.