“الصحة”تناقش تسعيرة الأطباء

أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن أي تعديل في تسعيرة الكشف الطبي والوحدات الطبية يجب أن يكون منصفاً للمرضى والأطباء ويستوجب من نقابة الأطباء مراقبة التسعيرة وضبطها في جميع المحافظات.

ولفت المشاركون خلال اجتماع في الوزارة اليوم لبحث تسعيرة الكشف الطبي والوحدات الطبية إلى الخسائر التي تتكبدها المشافي والهيئات العامة وأهمية تنظيم التعرفة الطبية حيث تمت مناقشة مضمون القرار التنظيمي 79/ت لعام 2004 لضرورة إعادة النظر في تعرفة الأجور الطبية كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة من قبل لجان متخصصة.