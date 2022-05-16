النظام الأوكراني يواصل استفزازاته في دونيتسك

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات نظام كييف الخاصة فجرت اليوم قذيفة معززة بنحو طن من نترات الأمونيوم شمال غرب بلدة مازانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في محاولة لاتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام مواد سامة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في الـ 11 من الشهر الجاري تم تنفيذ استفزاز مماثل من قبل قوات الأمن التابعة للنظام الأوكراني في منطقة قريبة من خاركوف من أجل اتهام الجيش الروسي باستخدام الأسلحة الكيميائية حيث تم تفجير خزان للأسمدة يحتوي على نترات الأمونيوم.

وكان رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أعلن في الـ 12 من الشهر الجاري أن قوات النظام الأوكراني وتشكيلاتها النازية فجرت صهريجاً محملاً بالأسمدة وعلى الأرجح نترات الأمونيوم في منطقة دولجينكوي بمقاطعة خاركوف لاتهام القوات الروسية باستخدام الأسلحة الكيميائية.