انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للهندسة الطبية الحيوية

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للهندسة الطبية الحيوية تحت عنوان ” الهندسة الطبية ودورها في الرعاية الصحية ” الذي تنظمه كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في الجامعة بمشاركة باحثين ومختصين من جامعات عربية ودولية ومحلية.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم أن المؤتمر يشكل نقلة نوعية في مجال الهندسة الطبية في سورية وفرصة لعرض ومناقشة أهم ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتطورات التقنية والبرمجيات في هذا المجال، لافتا الى أن سورية حققت انجازات هامة ونوعية من حيث الوقاية والعلاج .

من جانبه رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبّان بين أن جامعة دمشق تعمل من خلال كوادرها العلمية والبحثية على المساهمة في تطوير القطاع الطبي بكافة مجالاته من خلال دعم الأبحاث العلمية وتوجيه أبحاث الطلاب، مشيرا الى أن جامعة دمشق عملت على دعم هذا القسم بكافة الإمكانيات البشرية والفنية والمادية بغية تأهيل مهندسين مختصين للعمل في المشافي والمراكز الطبية.