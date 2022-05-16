تربيتا “دير الزور وحلب” تعلنان جاهزيتهما للامتحانات

محافظات- البعث

مع اقتراب موعد الامتحانات العامة والشهادتين، تستعدّ مديريات التربية في المحافظات بكامل طواقمها من أجل ضمان سير العملية الامتحانية في أجواء هادئة ومريحة للطلاب.

في دير الزور (وائل حميدي)

أنهت مديرية التربية كافة استعداداتها وتجهيزاتها لانطلاق العملية الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، فيما تستعد المديرية لبدء الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية.

مدير تربية دير الزور جاسم الفريح وفي تصريح لـ”البعث” أشار إلى افتتاح مراكز امتحانية خاصة بشهادة التعليم الأساسي في كافة المجمعات التربوية المنتشرة في المحافظة، وهي: (البوكمال، العشارة، صبيخان، موحسن، البوليل، خشام، حطلة، التبني). وهذه المراكز خاصة بالطلبة النظاميين لشهادة التعليم الأساسي، فيما تمّ افتتاح مركز امتحاني في مدينة الميادين لطلبة الشهادة الثانوية النظاميين فقط، أما باقي المراكز الامتحانية الخاصة بالشهادة الثانوية فستكون جميعها في مركز مدينة دير الزور، بما فيها الخاصة بطلبة الدراسات الحرة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الوزارية الخاصة بافتتاح المراكز الامتحانية.

وأضاف الفريح أن عدد المراكز الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي بلغ 107 مراكز، بينما تمّ افتتاح 61 مركزاً لطلبة الشهادة الثانوية موزعة بين مركز مدينة دير الزور ومدينة الميادين فقط، في حين بلغ عدد الطلبة الذين سيتقدمون لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية أكثر من 22 ألف طالب وطالبة.

وعن التجربة الامتحانية الوزارية الجديدة الخاصة بتركيب كاميرات مراقبة داخل المراكز لهذا العام، أوضح الفريح أنه تمّ تحديد خمسة مراكز في محافظة دير الزور لتزويدها بالكاميرات المذكورة، وهذه المراكز الخمسة موجودة بمدينة دير الزور وهي مراكز خاصة بالطلبة الأحرار وليس النظاميين، ومع ذلك فإن أمور متابعة هذه المراكز الخمسة مازالت مستمرة، وربما ستعمل وفق نظام الكاميرات حال توافرت الإمكانات لذلك.

وعلى الرغم من معوقات العمل المحيطة بالامتحانات، إلا أن مدير التربية أكد أن الامتحانات ستجري بالصورة المثلى والمطلوبة، وبما يراعي الإجراءات التي سيتمّ اتباعها الخاصة بالتفتيش الوقائي قبل الامتحان لحماية الطلبة من إدخال أية مصغرات، لأن ضبطها داخل القاعة يؤدي إلى حرمان ورسوب الطالب، مع تركيز المديرية الكامل على توفير الجو الهادئ والمستقر داخل القاعات بعد ما نجحت المديرية بتأمين كامل الكوادر المطلوبة لإنجاح الامتحانات.

وتابع مدير التربية أنه من الناحية العملية لا تمتلك تربية دير الزور العدد الكافي من الآليات التي من شأنها تسهيل مهمة المتابعة والتجوال، وسوف يتمّ تجاوز هذا العائق بعدما قمنا بالتنسيق مع الوزارة لإبرام عقود إيجار لعدد كبير من الآليات التي ستعمل على سدّ احتياجاتنا منها، علماً أن المديرية وضعت الوزارة في الصورة الكاملة من حيث الحاجة لمزيد من الآليات والتي وعدت بدورها بتزويدنا بما أمكن من باصات وآليات أخرى لخدمة العمل التربوي بشكل عام، ومن المؤكد أن وصول المزيد من تلك الآليات سيؤدي حكماً إلى تجاوز مشكلة تأمين المدرّسين الاختصاصيين التي نعاني منها ضمن مدارس ريف المحافظة، علماً أن السيد محافظ دير الزور زوّدنا مؤخراً بباصَين باتجاه الريفين الغربي والشرقي لنقل بعض الكوادر الاختصاصية باتجاه المدارس فيهما، غير أننا مازلنا بحاجة لأضعاف هذا العدد.

وفي حلب (معن الغادري)

أنهت مديرية التربية بحلب كافة استعداداتها لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعها كافة، حيث بدأت المديرية توزيع البطاقات الامتحانية بدءاً من اليوم للطلاب المتقدمين عبر 7 مراكز تمّ تحديدها ضمن المراكز التابعة للمديرية في أحياء الجميلية والإسماعيلية وبستان القصر والمحافظة والمشارقة.

وأوضح مدير التربية المهندس مصطفى عبد الغني في حديثه لـ”البعث” أنه تمّ إنجاز كافة الترتيبات والتحضيرات لإنجاح العملية الامتحانية وتجهيز كافة المراكز واعتماد المراقبين، يضاف إلى ذلك العمل على إجراء أعمال الصيانة في كافة المدارس التي ستستضيف الطلبة المتقدمين للامتحانات، وشملت الأعمال /34720/ مقعداً مدرسياً في 123 مدرسة، ويتمّ العمل على استكمال نقص المقاعد في بعض المراكز من المدارس التي لم تعتمد كمراكز امتحانية، مبيناً أن أعمال الصيانة تشمل أيضاً الأبواب والنوافذ والشبكة الكهربائية والمرافق الصحية.

وأشار مدير التربية إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة بفروعها كافة بلغ /79314/ طالباً وطالبة، منهم /19176/ طالباً في الفرع العلمي، و/11053/ طالباً في الفرع الأدبي، و/1958/ طالباً في الشهادتين المهنية والشرعية، و/47127/ طالباً في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، مبيناً أن الطلاب موزعين على 550 مركزاً امتحانياً منها /72/ مركزاً في الريف والباقي في المدينة، بالإضافة إلى أنه تمّ تجهيز /5/ مراكز صحية لمتابعة حالات الطوارئ، والتنسيق بين مديرية الصحة ودائرة الصحة المدرسية لتجهيز المراكز الصحية بكل ما يلزم من معدات وأدوية لمتابعة الحالات الصحية الطارئة أثناء الامتحانات.

وأوضح مدير التربية أن عدد الطلاب القادمين من المناطق الساخنة بلغ /7116/ طالباً وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والثانوية العامة و/994/ من طلاب الدراسة الحرة موزعين على /42/ مركزاً للاستضافة.