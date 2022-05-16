توزيع أكياس محصول القمح في السويداء

حدد مكتب المؤسسة السورية للحبوب بالسويداء يوم الغد موعداً للبدء ببيع أكياس الخيش للمزارعين بغية تسويق محصول القمح للموسم الحالي.

وذكر مدير مكتب المؤسسة المهندس يوسف وهبي أنه تم اعتماد مركز دوار العنقود لبيع الأكياس المستعملة بواقع 3000 ليرة سورية للكيس الواحد والجديدة 6000 ليرة مع تعهد المزارعين بكتاب خطي بإعادتها للمؤسسة معبأة بالمحصول أو تسليمها بعد انتهاء موسم التسويق.

وبين المهندس وهبي أنه جرى تحديد مركزي المزرعة لاستلام القمح المشول وموقع مطحنة أم الزيتون لاستقبال القمح الدوغما من المزارعين مع بداية انطلاق موسم الحصاد خلال الأيام القادمة.