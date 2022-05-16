توزيع أكياس محصول القمح في السويداء

حدد مكتب المؤسسة السورية للحبوب بالسويداء يوم الغد موعداً للبدء ببيع أكياس الخيش للمزارعين بغية تسويق محصول القمح للموسم الحالي.

وذكر مدير مكتب المؤسسة المهندس يوسف وهبي أنه تم اعتماد مركز دوار العنقود لبيع الأكياس المستعملة بواقع 3000 ليرة سورية للكيس الواحد والجديدة 6000 ليرة مع تعهد المزارعين بكتاب خطي بإعادتها للمؤسسة معبأة بالمحصول أو تسليمها بعد انتهاء موسم التسويق.

وبين المهندس وهبي أنه جرى تحديد مركزي المزرعة لاستلام القمح المشول وموقع مطحنة أم الزيتون لاستقبال القمح الدوغما من المزارعين مع بداية انطلاق موسم الحصاد خلال الأيام القادمة.

مقالات ذات صلة

أمام الرئيس الأسد.. وزير الدفاع وسفيرا سورية في الصين وأرمينيا يؤدون اليمين الدستورية والقانونية

10-مايو-2022

السياحية تعلن عن استثماراتها خلال الربع الاول

6-أبريل-2022

ميدفيديف: انضمام السويد وفنلندا إلى “الناتو” يعني المزيد من الخصوم

14-أبريل-2022

النفط يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 والالمنيوم يحلق عاليا

7-مارس-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى