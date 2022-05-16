رئيس نادي الجزيرة يتحفظ على رفض المكتب التنفيذي للمشاريع الاستثمارية

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

تحفّظ رئيس نادي الجزيرة نبهان العبد على رفض مشاريع النادي الاستثمارية من قبل المكتب التنفيذي، موضحاً أن النادي كما الأندية الأخرى سمع من المعنيين في المكتب التنفيذي أن الأندية لها استقلالية اعتبارية ومادية، ولكن بعد كل المراسلات التي تستغرق أشهراً، وفي حال تمت الموافقة على أي طرح أو موضوع معين فيما يخص الاستثمارات، تكون كلمة الفصل بأن المصادقة على مسؤولية الإدارة، لذلك طالما الإدارة تتحمّل كل المسؤولية لابد من تركها تعمل بما يناسب الواقع والظروف والمتطلبات.

وأبدى العبد في حديث لـ “البعث” الكثير من التفاؤل للمرحلة القادمة فيما يخص فريقه الأول بكرة القدم العائد للممتاز بعد عناء ومشقة، مبيّناً أن النادي خطا خطوات مهمة في الجانب الاستثماري، حيث تم رفع قيمة الاستثمارات إلى عشرات الأضعاف بعد عمل كبير مع جلب استثمارات جديدة، لكنها رفضت جميعها من المكتب التنفيذي، مضيفاً أن كل مصاعب نادي الجزيرة وأندية الحسكة الأخرى هي مادية بحتة، وباتت معلومة لرياضيي القطر عامة.

وحول احتياجات الفريق للمرحلة المقبلة أكد العبد أن الأهم من الصعود إلى القمة هو المحافظة عليها، حيث إن الدوري الممتاز يحتاج إلى أكثر من نصف مليار ليرة للتحضير له، لذلك النادي بحاجة إلى تكاتف الجميع من أبناء المحافظة.

وأمل رئيس نادي الجزيرة من المعنيين إعطاء أهمية وأولوية خاصة لناديه وفريقه العائد للدوري الممتاز، ودون دعم المكتب التنفيذي لا يمكن أن نخطو أية خطوة نحو الأمام.