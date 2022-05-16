ضبوط بحق المخابز وغرامات بالملايين في اللاذقية

قامت دوريات حماية المستهلك في اللاذقية بتنظيم ضبوط تموينية بمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع طالت مخابز (الرحمن و الأشرفية و الرميلة و مؤذن الدريبة و الصليب و زغرين ) وتغريمها بمبلغ /٤،٦٦٠،٣٢٠/ل.س.

ومخابز( ام العبد وصلاح بغداد) بمخالفة إنتاج خبز سيء ومخبز (منى )بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل و معتمدا للخبز بمخالفة الإتجار بمادة الخبز التمويني خارج البطاقة الإلكترونية .

إضافة لضبط تمويني بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية في مستودعات المرفأ ومعتمدا للغاز المنزلي بمخالفة تقاضي سعر زائد لغاز منزلي في الدعتور.

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