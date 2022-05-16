فصل جديد من تخبطات الكرة الحلبية بطله نادي القلعة

حلب- محمود جنيد

في الوقت الذي مازالت فيه الكرة الحلبية تبحث عن مرشّح توافقي من بين ثلاثة متقدمين رسمياً يمثّلها في انتخابات اتحاد الكرة، ويجنّبها خيبة جديدة في حال إصرار الثلاثة على الاستمرار فتتفرق أصواتهم، يظهر فريق النيرب على الساحة بجهود عصامية لهذا النادي الصغير كمرشّح للصعود إلى دوري الدرجة الأولى ممثّلاً أوحد عن محافظة حلب، بعد أن كان فريق القلعة قد انسحب من الأدوار النهائية لدوري كرة الثانية التي تأهل إليها برفقة النيرب قبل أيام قليلة من انطلاقة مباريات التجمع النهائي، وذلك بعد صدور جدول المباريات وسفر لاعبيه إلى العاصمة دمشق تحضيراً لمباراته الأولى أمام شهبا ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً فريقي دوما وجاسم، ليفوّت القلعة بانسحابه المتأخر الفرصة لممثّل ثان من حلب يعوض غيابه، ويعزز حظوظ المحافظة بمتأهلين إلى الدرجة الأولى بدلاً من واحد.

وباستيضاحنا لخلفيات وأسباب انسحاب القلعة بتلك الصورة، بيّن رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم في حلب جمال هدلة لـ “البعث” بأن رئيس النادي تقدم بكتاب رسمي طلب فيه الاعتذار عن المشاركة في التجمع النهائي المحدد في دمشق بسبب أمور تتعلق بالصعوبات المالية، وظروف بعض اللاعبين، وعلى أساس ذلك تمت مخاطبة اتحاد كرة القدم أصولاً وحسب التسلسل التنظيمي المعهود، ليوافق ويصدر جدول مباريات جديداً للمجموعة مؤلفاً من ثلاثة فرق، وذلك قبل أن يعود مدير فريق القلعة، والحديث مازال لرئيس فنية حلب الكروية، ليطلب طي كتاب الاعتذار ورفع كتاب جديد يثبت من خلاله نادي القلعة مشاركته، وهو ما لم تتم الموافقة عليه، لأن المراسلات الرسمية بين تنفيذية حلب واتحاد الكرة لا يمكن أن تحتكم لمزاجية قرارات نادي القلعة وعدم استقرارها على رأي حاسم منذ البداية.