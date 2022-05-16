معرض تراثي وفقرات فنية في مهرجان التراث في صافيتا

معرض تراثي وفقرات فنية في مهرجان التراث في صافيتا

تضمنت فعاليات مهرجان التراث السوري الفرعي الأول الذي نظمه فرع منظمة طلائع البعث في طرطوس بعنوان “تراثنا ثراؤنا” على مسرح المركز الثقافي العربي في صافيتا اليوم معرضاً تراثياً وفقرات فنية راقصة ولوحات فلكلورية منوعة قدمها مجموعة من الأطفال.

وأكد أمين فرع الطلائع عيسى عويجان علي أهمية تناقل الموروث الشعبي التراثي من جيل إلى جيل ومحاولة إحيائه في ذاكرة الأطفال عبر إقامة مهرجان يتعلق بتراث المحافظة.

وأوضح عضو قيادة فرع المنظمة أكثم وسوف أن المهرجان يقام ضمن خطة قيادة المنظمة في إحياء التراث السوري على مستوى جميع المحافظات لافتاً إلى مشاركة نحو 80 طفلاً في 8 فقرات شعبية وغنائية وفلكلورية تراثية.