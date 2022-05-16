مواجهتان قويتان في نصف نهائي دوري سلة السيدات

تتجه أنظار محبي كرة السلة الأنثوية اليوم لمتابعة مواجهتين من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة للسيدات، حيث يلتقي في المباراة الأولى “الساعة السابعة مساء” الثورة (متصدر الموسم الحالي)، والوحدة (رابع الترتيب) على أرضية صالة الفيحاء بدمشق، أما المواجهة الثانية فستكون “الساعة الخامسة مساء”، وهي بين تشرين (وصيف المتصدر) وقاسيون (ثالث الترتيب) على أرضية صالة الأسد الرياضية في اللاذقية.

حظوظ الفرق الأربعة كبيرة للوصول للمباراة النهائية ومتساوية، خاصة بعد أن عززت الفرق صفوفها بلاعبات أجنبيات، كما استعدت الفرق بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وجميعها تمتلك لاعبات على مستوى جيد، والجديد بالدوري قيام اتحاد كرة السلة بالتعاقد مع حكام أجانب لقيادة المباريات، حيث سيقود حكمان أجنبيان مع حكم وطني في كل مباراة.

مباراة الثورة (حامل اللقب) مع الوحدة ستكون على صفيح ساخن، وهو اللقاء الثالث بينهما هذا الموسم، حيث سبق أن التقيا بالدور الأول وتبادلا الفوز، ففاز الوحدة بالذهاب (55-53)، والثورة إياباً (86-48)، لكن مواجهة اليوم تختلف عن السابقتين، فالفريق الفائز سيتأهل ليلعب على اللقب لهذا الموسم، ومن هنا يدخل الثورة المباراة متسلّحاً بوجود نخبة من لاعبات المنتخب الوطني، وبالتعاقد مع التونسية سلمى مناصيري اكتملت صفوف الفريق، وهي التي تلعب بمركز (5)، لكن الوحدة لن يرضى إلا بالخروج بنتيجة تسعد جماهيره الكبيرة التي ستحضر اللقاء، وهو يمتلك لاعبات ناشئات أثبتن جدارتهن، إضافة لامتلاكه الخبيرة رشا السكران، مع وجود الأمريكية عليه مازيك التي تلعب في المركز (1-2) الذي كان نقطة ضعف الفريق.

إدارية نادي الثورة رولا جبري أكدت لـ “البعث” أن فريقها جاهز لمباراة اليوم رغم غياب اللاعبات الناشئات بسبب الامتحانات المدرسية، لكن بقية اللاعبات جاهزات على أتم الاستعداد، موضحة: عمد المدرب عبد الله كمونة إلى رفع الحالة البدنية للفريق، كما انسجمت التونسية سلمى مع اللاعبات، وستشكّل قوة للفريق تحت السلة، فريق الوحدة من الفرق الجيدة ويضم مجموعة كبيرة من الناشئات المميزات، إلا أننا لن نفرط بالمباراة، وهدفنا الفوز اليوم والخميس للوصول للمباراة النهائية، ومن ثم التفكير بالمحافظة على اللقب.

لقاء تشرين (وصيف المتصدر) مع قاسيون هو الثالث أيضاً بينهما هذا الموسم، وقد تبادلا الفوز بالدوري، ففاز قاسيون بالذهاب (47-45)، وخسر بالإياب (57-67) كون الأفضلية لتشرين الأكثر خبرة وقوة من قاسيون، وسيحاول هذا الموسم تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى بتاريخه معتمداً على خبرة لاعباته، ووجود الأوكرانية دارينا ميرونينكو التي تلعب بالمركزين (3و4)، وطموح الجميع من إدارة ولاعبات ومدرب الفوز قبل المواجهة الثانية في دمشق يوم الخميس المقبل، ومن جهته قاسيون سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية، لكنه سيفتقد خدمات ابتسام الزير، وزادت قوة الفريق بتعاقده مع البوسنية أليكساندرا بيغينيزيتش التي تلعب على المركزين (4و5)‏.

عماد درويش