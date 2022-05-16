هيئة المكتب الاقتصادي المركزي تناقش الواقع التنموي وتعزيز الاستثمار

دمشق – بسام عمار

تطوير واقع الاقتصاد الوطني والاستفادة من مقوماته وتأمين مستلزمات عملية التنمية بمختلف مجالاتها وتعزيز البيئة الاستثمارية والانطلاق بقوة نحو مرحلة اعادة الاعمار كانت أهم العناوين التي تناولها اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي المركزي اليوم في مقر القيادة .

الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي المركزي أكد أن الاقتصاد الوطني يشهد حالة من التحسن والتعافي والمتابعة من قبل القيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد حيث تم اصدار العديد من المراسيم التشريعات الهامة التي كان لها الأثر الكبير بتنشيط الحركة الاقتصادية وعجلة الانتاج وهذا الأمر يفرض على المعنيين بالشأن الاقتصادي وضع الخطط والبرامج التنفيذية القادرة على احداث نهضة اقتصادية تنموية تلبي متطلبات المرحلة القادمة وتتجاوز الصعوبات التي فرضتها الحرب والحصار الاقتصادي الظالم مشيراً الى ضرورة تطوير آليات العمل الاداري والخدمي والاقتصادي واعداد قاعدة البيانات المتعلقة بكل قطاع بحيث تساعد الجهات المعنية على اتخاذ القرار المناسب وتعزيز العمل المؤسساتي والتخلص من حالات الترهل والتشدد في مكافحة الهدر والفساد وتطبيق برنامج الاصلاح الاداري الذي اطلقه السيد الرئيس والبرامج المرتبطة به واجراء المراجعة للقوانين والأنظمة التي تحتاج الى تعديل وتحسين الايرادات والاهتمام بالصادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأمين الموارد اللازمة لها.

وأضاف : يجب تنفيذ الوعود التي يتم التحدث بها خلال اجتماعات الهيئة لتحقيق الفائدة المرجوة والمكتب سيتابع كل ما تم طرحه مع الحكومة داعياً لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة واجراء التقييم الدوري للإدارات وأن يكون اختيارها وفق معايير واضحة ومن كوادر المؤسسة وتشكيل لجنة وزارية مهمتها التحضير ووضع الآليات المناسبة لتسويق موسم الحمضيات القادم وتصريف انتاج المحاصيل واعادة النظر بقانون التشاركية مؤكداً حرص القيادة على القطاع العام وتطويره ومعالجة كل ما تم طرحه من قضايا مع الجهات المعنية.

وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد أن الوزارة تعالج كل القضايا التي يتم طرحها بالهيئة والمخططات التنظيمية التي تنخز يتم تصديقها وهناك برامج عمل طموحة يتم العمل عليها وسيكون لها نتائج مهمة على مختلف صعد عمل الوزارة والجهات التابعة لها.

وذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل ان الهدف من برنامج احلال بدائل المستوردات دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة وهناك العديد من المستثمرين الذين تقدموا للاستفادة من هذا البرنامج مبيناً أن موضوع مجففات الذرة العلفية موضع اهتمام الحكومة .

وبين وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ أن الوزارة تعمل على اصلاح القطاع العام الصناعي وفق الخطط الموضوعة لذلك و الأولويات وأن سبب ارتفاع أسعار الغزول ارتفاع سعر المادة وتكاليف الانتاج وهناك سعي لشراء كميات من القطن لتشغيل الشركات.

وأوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة تعمل على افتتاح فروع جديدة للمصارف وتأهيل المتضرر منها وفق خطة خاصة بذلك وكل المناطق فيها مصارف لافتاً الى أن الهدف من أتمتة العمل الضريبي مكافحة الفساد والوصول الى رقم ضريبي دقيق.

وبين وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن اتمتة الصحيفة العقارية يسير وفق الخطة وسيكون له نتائج مهمة لافتاً الى أن موضوع الاغاثة يتم من خلال اللجان الفرعية في المحافظات وأنه لن يكون هناك تساهلاً بموضوع قمع مخالفات البناء .

وتحدث وزير السياحة رامي مارتيني عن الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتطوير القطاع السياحي بمختلف مجالاته والذي يشهد حالة من التحسن مردها للإجراءات المتخذة .

وأشار وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل الى أن هناك تحسن بواقع التيار الكهربائي والمشاريع التي يتم تنفيذها سترفد الشبكة بكميات توليد كبيرة مشيراً الى الاهتمام بموضوع الطاقات البديلة والمتجددة.

ونوه وزير النفط المهندس بسام طعمة الى أن الوزارة تعمل باستمرار على زيادة عدد محطات وقود البيع الحر بكل المحافظات لتأمين مادة البنزين وهناك دراسة لامكانية توطين مادة المازوت عن طريق الرسائل منوهاً الى أن شركة محروقات أعلنت للمرة الثانية لتأمين 500 ألف صمام جديد لاسطوانات الغاز.

من جهته أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس اياد الخطيب أن ادخال المشغل الثالث سيكون له أثر كبير وجيد في تحسين التغطية ومن المتوقع أن يبدأ توريد التجهيزات وتركيبها نهاية العام الحالي.

واشار وزير النقل المهندس زهير هزيم أن الأضرار التي لحقت بالجسور في المنطقة الشرقية جراء استهدافها من قبل الارهابيين والاحتلال الامريكي كبيرة جداً وتحتاج الى مبالغ كبيرة وهناك جهود تبذل لتأهيلها.

وذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أنه يتم العمل على وضع نظام داخلي وهيكل تنظيمي للسورية التجارة وهناك عقد مع شركة ايرانية لانشاء خمسة مطاحن منها واحدة بدير الزور وواحدة بالرقة وسيتم العمل بهما بعد الانتهاء من مطحنة سلحب.

وأكد وزير الموارد المائية تمام رعد حرص الوزارة على الاستفادة من كل قطرة مياه وتأمين مياه الشرب لكل المناطق وحفر الابار واقامة السداد لتخزين المياه والاسراع بايصال المياه الى المناطق المحررة من خلال المشاريع المنفذة.

وقدم حاكم مصرف سورية المركزي عرضاً عن واقع سعر الصرف والاجراءات المتخذة لاستقراره وعن مشروع الدفع الالكتروني.

من جهة أخرى ناقش الاجتماع الذي عقده الرفيق السباعي مع رؤساء المكاتب الاقتصادية واقع العمل الحزبي والاقتصادي في المحافظات وفروع الجامعة وما تم تنفيذه من خطة العمل والصعوبات التي تواجه التنفيذ .