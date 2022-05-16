وزير”التجارة الداخلية” يبحث مع الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة تطوير العلاقات التجارية  

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة قضايا العلاقات التجارية والاستثمارية بين سورية وإيران وسبل تطويرها وتجاوز الصعوبات التي تواجهها، بما يدعم الاقتصاد الوطني

وأكد الوزير سالم أن العمل يتم على رفع مستويات التبادل التجاري الثنائي ومناقشة مجالات التعاون عبر تبادل المنتجات بين البلدين وآليات هذا التبادل وطبيعة المواد إضافة إلى التعاون في المجال الاستثماري والمشاريع التي ستنفذها الشركات الإيرانية والمشاريع المشتركة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص وتسهيل تبادل السلع والتعاملات المالية بين الجانبين بما يساعد على تذليل المعوقات لدى الشركات الإيرانية والسورية.

بدوره شدد فهد درويش رئيس الغرفة على أن الغرفة ستعمل بكل الإمكانات المتاحة لتطوير التبادل التجاري والاستثماري من خلال التعاون مع الجهات الرسمية والاتحادات والغرف والفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص لتحقيق ذلك.

وقدم درويش عرضاً لخطة عمل الغرفة خلال المرحلة القادمة مضيفا أن أول مهمة هي العمل على إقامة معارض المنتجات السورية في إيران، بهدف توسيع حضور المنتجات السورية