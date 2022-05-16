وزير”الزراعة”يبحث مع السفير السوري في الصين الاتفاقيات والعمل المشترك

بحث وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مع سفير سورية في جمهورية الصين الشعبية محمد حسنين خليل خدام أهم المواضيع المطروحة للتعاون مع الصين في المجال الزراعي والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الصيني.

وأكد الوزير على أهمية التعرف على واقع القطاع الزراعي في الصين وكيفية إدارته وسبل الاستفادة من التجربة الصينية وخاصة في مجال الأبحاث العلمية والمكننة الزراعية والتقانات الحديثة والاحصاء الزراعي والربط بين الإنتاج والتسويق الداخلي والخارجي وتدوير النفايات العضوية وغير العضوية بما يخدم القطاع الزراعي في سورية ويساعد على تطويره، وتمنى للسفير التوفيق في مهامه الجديدة.