4 منتجات مصرفية لضمان تمويل المشاريع

أعلن مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض موافقته على إطلاق أربعة منتجات مصرفية جديدة عبر المؤسسة هي ضمان مخاطر قروض المشاريع الزراعية والصناعية والطاقات المتجددة وقروض المهن الحرفية والورش.

وأوضح مدير عام المؤسسة الدكتور قيس عثمان أن هناك عشرات المشاريع المتنوعة التي تندرج ضمن المنتجات المذكورة التي تقدمها المؤسسة للراغبين بإقامة مشاريعهم والمتقدمين بطلبات تمويل للمصارف العامة أو الخاصة.

وسبق أن قامت المؤسسة بتوقيع اتفاقيات عمل مع 4 مصارف عامة و6 مصارف خاصة لضمان مخاطر القروض وفقا لما أكده عثمان مشيراً إلى أنه تم الطلب من مديري الائتمان في هذه المصارف موافاة المؤسسة بطلبات تمويل القروض لضمان مخاطرها.

وأطلقت المؤسسة أيضاً موقعها الإلكتروني الجديد الذي يهدف إلى تسويق منتجات المؤسسة ويتضمن معلومات تفصيلية عنها وشروط ضمان القروض والمصارف التي يمكن للمقترضين التقدم بطلبات التمويل إليها حسب عثمان الذي أكد حرص المؤسسة أيضاً على التعاون مع غرف الصناعة والزراعة والمدن والمناطق الصناعية للاطلاع على حاجة الأسواق وتلبية طلبات الصناعيين وأصحاب المشاريع.