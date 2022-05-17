أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية والحرارة إلى ارتفاع

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية ويكون لطيفاً ليلاً ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر مثيرة الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.