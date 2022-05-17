استعدادات لقطاف الوردة الشامية

تستعد قرية المراح في محافظة ريف دمشق والتي ارتبط اسمها بالوردة الشامية للبدء بالقطاف لهذا الموسم من خلال مهرجان شعبي تنظمه جمعية المراح لإحياء وتطوير الوردة الشامية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية يوم الخميس المقبل.

وبين رئيس الجمعية مدين البيطار أن المهرجان بات طقساً اجتماعياً ينتظره أهالي القرية ومحبو الوردة بشغف للالتقاء بالضيوف القادمين والاستمتاع بأجواء المهرجان المطل على الحقول التي تنتشر فيها الورود وتضفي بعبقها وعطرها على الجميع.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالوردة حالياً في المراح يبلغ 2500 دونم لكن لدى الجمعية طموح لتصل إلى 10 آلاف دونم علماً أنه يوجد 2000 دونم مستصلحة وجاهزة للزراعة لكن الجفاف الذي مر على القرية خلال السنوات الماضية أثر سلباً على المساحة المزروعة وكميات الإنتاج آملاً بالإسراع بإنجاز مشروع البئر والخزان المزمعة إقامته في حقول الوردة منذ نحو أربع سنوات لتوفير الريات التكميلية التي تحتاجها شجيرات الوردة قبل موسم القطاف.