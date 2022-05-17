اكتشافات هامة على طريق علاج متلازمة موت الرضع المفاجئ

حسب دراسة نشرت في مجلة “ذا لانستس إيبيو ميديسن” فقد وجد الباحثون أن الأطفال الذين توفوا بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ لديهم مستويات أقل من إنزيم بوتيريل كولين استراز “بي سي إتش إي” بعد الولادة بوقت قصير، والذي يلعب دوراً رئيسياً في مسار اليقظة في الدماغ، ومن شأن المستويات المنخفضة منه أن تقلل من قدرة الرضيع النائم على الاستيقاظ أو الاستجابة لبيئته.

واعتبرت شبكة مستشفيات سيدني للأطفال في أستراليا هذا الكشف بأنه “أول إنجاز من نوعه في العالم” إلا أن خبراء آخرين رأوا أن الباحثين لا يزالون “في منتصف الطريق فقط” لتحقيق هدف الفهم الكامل لمتلازمة موت الرضع المفاجئ والقدرة على منعها وفق صحيفة “نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين”.