“الاتصالات” تطلق ورشة عن التحول الرقمي في القطاع المالي

تنطلق في العاشرة من صباح غد أعمال ورشة عمل (قطاعية) حول التحول الرقمي في القطاع المالي تنظمها وزارة الاتصالات والتقانة في قاعة اجتماعات الشركة السورية للاتصالات.

وبينت الوزارة أن الورشة موزعة على ثلاث جلسات تتطرق الأولى منها للتحول الرقمي في القطاع المالي وآليات تنفيذه وتتناول الثانية التحول الرقمي في سورية بينما تناقش الأخيرة المبادرات المقترحة للتحول الرقمي في القطاع المالي.

ووفق البيان فإن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي والاستفادة من أفضل ممارساته في القطاع المالي وتحليل واقع التحول الرقمي في سورية.

 

 

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