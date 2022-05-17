“التأمين والمعاشات”تطلق خدمة جديدة تخص رواتب المتقاعدين

أعلن مصرف التوفير والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عن بدء تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تتيح للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المسجلين لدى المؤسسة فتح حسابات جارية لدى المصرف لتحويل رواتبهم التقاعدية وكافة مستحقاتهم إليه.

وأوضحت مدير عام المصرف رغد معصب أن الاتفاقية مع التأمين والمعاشات تمكن المتقاعدين من فتح حسابات مصرفية في فروع ومكاتب المصرف بالمحافظات كافة مشيرة إلى أن البدء بالتنفيذ يأتي بعدما تمكن المصرف من تهيئة نظامه المصرفي لاستيعاب حسابات أكبر وإنجاز آلية الربط بين قيم المتقاعدين من رواتب ومستحقات والمسجلة لدى المؤسسة وحساباتهم المصرفية لدى التوفير.

ويمكن للمتقاعدين المسجلين لدى التأمين والمعاشات زيارة أي من فروع المصرف لفتح حساباتهم المصرفية وفق ما أكدته معصب مشيرة إلى أن من شأن انطلاق خدمات الدفع الإلكتروني قريباً لدى المصرف الاسهام بشكل أكبر في تسهيل استلام المتقاعدين لرواتبهم ومستحقاتهم.

وفي تصريح مماثل أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات باسم الجاجة أهمية الاتفاقية الموقعة مع التوفير في تخفيف الأعباء عن كاهل المتقاعدين المسجلين لدى المؤسسة في استلام رواتبهم والحد من حصول الازدحام سواء على الصرافات الآلية أو المصارف ولدى المحاسبين في البريد مبيناً أن الاتفاقية تسمح بتحويل كتل رواتب ومستحقات المتقاعدين مرفقة مع أسماء المستفيدين والمبالغ المستحقة لهم من المؤسسة إلى المصرف ليصار إلى تسليمها لهم.