الداخيلة اللبنانية تعلن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات النيابية

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين الفائزين في دائرة الشمال الثانية، وهم: أحمد الخير، عبد العزيز الصمد، جهاد الصمد، أشرف ريفي، طه ناجي، إيهاب مطر، عبد الكريم كبارة، رامي فنج، إلياس الخوري، فراس السلوم، وجميل عبود.

وقال إنّ نسبة الاقتراع في دائرة الشمال الثانية بلغت 38.05%.

وفاز في دائرة الشمال الأولى كلٌ من محمد يحيى، محمد مصطفى سليمان، وليد البعريني، جيمي جبور، أسعد ضرغام، سجيع عطيه، وأحمد رستم.

وبلغت نسبة الاقتراع في دائرة الشمال الأولى 48.1%.

وبحسب المولوي، بلغت نسبة الاقتراع في دائرة بيروت الثانية 38.09%، والفائزون هم: إبراهيم منيمنة، أمين شري، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، عماد الحوت، ملحم خلف، مصطفى خواجة، محمد بدر، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، وإدغار طربلسي.

وكان المولوي أعلن، أمس الإثنين، أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 12 دائرة انتخابية من أصل 15 دائرة.

في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية – الرميل – المدور – الصيفي)، فاز كل من: غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميّل، جان طالوزيان، بولا يعقوبيان، آغوب ترزيان، جهاد بقردوني، وسينتيا زرازير.

في دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين)، بلغت نسبة الاقتراع 46.6%، وفاز كلّ من: عبد الرحمن البزري، أسامة سعد في صيدا. وفي جزين: سعيد الأسمر، شربل مسعد، وغادة أيوب.

في دائرة الجنوب الثانية (صور – قرى صيدا)، بلغت النسبة 48.8%، وفازت لائحة واحدة تضم: نبيه بري، حسين جشي، علي خريس، عناية عز الدين، علي عسيران، وميشال موسى.

في دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل – النبطية – مرجعيون – حاصبيا)، فاز كل من: حسن فضل الله، محمد رعد، علي فياض، هاني قبيسي، علي حسن خليل، إلياس جرادي، أيوب حميد، قاسم هاشم، فراس حمدان، أشرف بيضون، وناصر جابر.

في دائرة البقاع الأولى (زحلة)، بلغت النسبة 49.5%، وفاز كلّ من: جورج عقيص، إلياس إسطفان، بلال الحشيمي، رامي أبو حمدان، سليم عون، جورج بوشكيان، وميشال ضاهر.

في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي – راشيا)، بلغت النسبة 42.47%، والفائزون هم: قبلان قبلان، وائل أبو فاعور، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون، وغسان السكاف.

في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل)، فاز: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة، جميل السيد، سامر التوم، ينال صلح، ملحم الحجيري، وأنطوان حبشي.

في دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل – كسروان)، بلغت نسبة الاقتراع 63.4%، وفاز: زياد الحواط، رائد برو، ندى البستاني، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد الخازن، سيمون أبي رميا، وسليم الصايغ.

في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)، فاز كل من: سامي الجميل، ملحم رياشي، رازي الحاج، إبراهيم كنعان، هاغوب بقرادونيان، إلياس بو صعب، ميشال المر، وإلياس حنكش.

في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)، بلغت النسبة 47.39%، والفائزون هم: علي عمار، بيار بو عاصي، هادي أبو الحسن، آلان عون، فادي علامة، وكميل شمعون.

في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف عاليه)، فاز كل من: مارك ضو، أكرم شهيب، نزيه متى، راجي السعد، تيمور جنبلاط، جورج عدوان، مروان حماده، نجاة عون صليبا، سيزار أبي خليل، بلال عبدالله، حليمة قعقور، غسان عطالله، وفريد البستاني.

في دائرة الشمال الثالثة (البترون – بشري – زغرتا -الكورة )، بلغت النسبة 44.2%، وفاز كل من: جبران باسيل، غياث يزبك، وليام طوق، ستريدا جعجع، طوني فرنجيه، ميشال معوض، ميشال الدويهي، جورج عطالله، فادي كرم، وأديب عبد المسيح.

وبلغت نسبة الاقتراع في كل لبنان 41.04%، في وقتٍ تنافست في هذه الانتخابات التشريعية التي تُجرى كل 4 سنوات 103 قائمات انتخابية تضم 718 مرشحاً، موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائباً في البرلمان.

وقال المولوي: “على الرغم من كل الصعوبات والتشكيك، فقد استطعنا إنجاز الاستحقاق الإنتخابي بطريقة جيدة. كل حملات التشكيك التي تترافق مع فرز النتائج لا تؤثر في عملنا، ولا في عمل الموظفين والقضاة”، مشيراً إلى أنّ “نِسَب الاقتراع ليست منخفضة، بل جيدة، وهي تقريباً مثل النِّسَب في الانتخابات البرلمانية عام 2018، أو أقل قليلاً منها”.