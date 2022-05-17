السفير خضور: سورية تطور قوانينها الوطنية بما يتناسب والاتفاقيات  

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير الدكتور حسن خضور حرص سورية على تطوير قوانينها الوطنية بما يتناسب والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة لافتاً إلى أن ما يبعث على القلق هو قدرة العناصر الإرهابية والإجرامية على امتلاك واستخدام وسائل الاتصالات الحديثة لتنفيذ جرائمها وساحة لترويج خطاب الكراهية والإتجار بالبشر.

وقال السفير خضور خلال كلمة سورية في الدورة الحادية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية: إن سورية طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمنع الجريمة وتحرص على تحديث وتطوير قوانينها الوطنية بما يتناسب وهذه الاتفاقيات الدولية ولهذا أصدرت الحكومة السورية خلال السنوات الماضية حزمة من القوانين شملت مكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب والخطف وحجز الحرية ومكافحة الجرائم المعلوماتية والسرية المصرفية ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية إلى جانب بذل الجهود لتعزيز الوعي الجماعي بخطورة تلك الجرائم وبناء القدرات الوطنية ورفع مستوى تأهيلها.