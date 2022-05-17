“الصحة”:بحث الحفاظ على الكوادر الطبية

عقد اجتماع عمل في وزارة الصحة، بحضور وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم، مدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع اللواء الطبيب عمار سليمان، مدير إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية اللواء الطبيب ميشيل فرح، رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية السيدة دارين سليمان، معاون وزير الصحة للشؤون الصحية ومدير الشؤون القانونية في الوزارة، وذلك لمناقشة الحلول المقترحة المتعلقة بالحفاظ على الكوادر الطبية والتزام الأطباء فيما يتعلق ببناء القدرات العاملة في القطاع الصحي.