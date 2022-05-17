تخصيص 7000 بوابة إنترنت في ريف دمشق

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن بدء تفعيل بوابات إنترنت تراسل (إيه دي إس أل) وتخصيص 7000 بوابة في محافظة ريف دمشق وذلك بعد نحو خمسة عشر يوما من انتهاء تركيب التجهيزات اللازمة في عدد من المراكز.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تخصيص مركز ببيلا بثلاثة آلاف بوابة في حين ستكون حصة كل من صحنايا وقدسيا 2000 بوابة لكل مركز.

ولفتت الشركة في بيانها إلى أنه سيتم العمل على عدد من المواقع بالتتالي في المرحلة المقبلة تشمل كلا من السيدة زينب والروضة والقطيفة والنبك وضاحية الأسد وكفر حور.

 

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