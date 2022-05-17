تعادل فريق يوفنتوس مع لاتسيو  

تعادل فريق يوفنتوس مع لاتسيو بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

سجل لفريق يوفنتوس كل من اللاعبين دوشان فلاهوفيتش والفارو موراتا في الدقيقتين 10 و 36 في حين سجل لفريق لاتسيو كل من لاعب يوفنتوس أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51 وميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 70 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي  كما رفع رصيد لاتسيو إلى 63 بالمركز الخامس.

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