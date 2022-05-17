جماهير نادي الجهاد تطالب ببقاء فريقها الشاب في الممتاز!

القامشلي- عبد العظيم العبد الله

انتهى الدوري الممتاز بكرة القدم لفئة الشباب ولم تنته مباريات فريق الجهاد في الدوري، فهي معلّقة حتى تاريخه، ويطالب الفريق اللجنة المؤقتة بإصدار جدول ما تبقى من مبارياته الأربع، إذ أن غالبية الفرق غير جاهزة وغير مستعدة لإكمال مبارياتها أمام شباب الجهاد بحكم إعلان نهاية الموسم من قبلهم، وهبوط فريق الجهاد.

جماهير النادي من جانبها طالبت القيادة الرياضية بإنصاف فريقهم الشبابي، وإصدار قرار يمنح الفريق البقاء في الدوري الممتاز، فالفريق لم يهبط فنياً بل لأسباب قاهرة أبرزها عدم قدرة اللاعبين على السفر مع الفريق كثيراً لظروف تتعلق بالمنطقة، إلى جانب ضغط المباريات، إضافة إلى ظلم الحكام لفريقهم في أكثر من مباراة.

إدارة نادي الجهاد وتلبية لرغبة لاعبيها وجماهيرها رفعت كتاباً عن طريق تنفيذية الحسكة إلى لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، وأشار رئيس النادي الدكتور ريبر مسور لـ “البعث” إلى أن فريقه لم يهبط للدرجة الأدنى لتدني مستواه فنياً، بل لأسباب قاهرة وشاقة وظروف لا يتحمّلها أي ناد، مضيفاً: تابعنا واستمرينا في المشاركة بكافة الفئات والألعاب، وحتى في الدوري الممتاز لدينا أربع مباريات، ونحن هابطون للدرجة الأدنى، وجاهزون لإكمال المباريات حتى نؤكد حرصنا على سلامة وقدسية الدوري، وكتاب إلغاء الهبوط على طاولة القيادة الرياضية، ونأمل منها أن تكون عوناً وتنظر للموضوع والطرح نظرة رياضية وإنسانية.