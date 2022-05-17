دورة تدريب وتحكيم وبطولة جمهورية للصغار في التايكوندو

يقيم اتحاد التايكوندو دورة تدريب وتحكيم وصقل واعتماد وترفيع مركزية لدرجات متمرن ومستجد وأولى وثانية وثالثة ودولي، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 26 من الشهر الجاري، وكل مدرب أو حكم لا يتبع الدور لا يسمح له بتقديم لاعبيه لاختبارات الأحزمة الملونة، واختبارات الحزام الأسود، والبطولات الفرعية والمركزية.

رئيس اتحاد اللعبة شريف ديركي بيّن لـ “البعث” أهمية الدورة في تطوير واقع اللعبة، وإبقاء كوادرها مطلعة على آخر مستجدات القوانين الدولية وطرق التدريب الحديثة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الالتزام واحترام اللعبة، وبالتالي نقل هذه الصفات إلى اللاعبين.

وعن القادم من النشاطات، كشف ديركي أن الاتحاد سيقيم بطولة الجمهورية للأحزمة الملونة الأحمر والأزرق للأندية في فئات البراعم (9 أوزان)، والصغار والصغيرات (10 أوزان)، والأشبال والشبلات (9 أوزان)، من 9 إلى 12 من شهر حزيران القادم، وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن إقامة البطولات المحلية، وزيادة عددها وتنوعها هما الطريق الأفضل لسبر جاهزية لاعبينا، والوقوف على مستواهم ومدى تطورهم، إضافة إلى أن بطولات الفئات العمرية تحديداً تشكّل فرصة كبيرة لاكتشاف مواهب جديدة تكون نواة منتخباتنا في المستقبل بعد متابعتهم ودعمهم وفق المتاح من الإمكانيات.

سامر الخيّر