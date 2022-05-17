شابة سورية تدخل موسوعة غينيس  

الشابة السورية لمى زكريا احرزت الرقم القياسي العالمي الأول بموسوعة غينيس عن أكبر عرض للماندالا في العالم لترفع اسم سورية عالياً وتبرهن مرة جديدة قدرة الشباب السوري على التميز والتفوق في مختلف المجالات العلمية والفنية.

وأوضحت لمى إنها عملت بدقة وصبر لتحقيق التناظر المطلوب في لوحتها التي حققت الرقم القياسي كأكبر لوحة للماندالا والتنقيط النافر في العالم حيث تحتوي على 4096 دائرة ماندالا بمختلف الأقطار والألوان والزخارف المتنوعة وذلك باستخدام أدوات التنقيط الخاصة وألوان الاكريليك على لوح خشبي بسماكة 6 ملم.

وأشارت إلى أن اللوحة ذات الأبعاد 488 ضرب 488 تحوي عدداً كبيراً من الدوائر المتداخلة مع بعضها البعض ودوائر حرة مع خطوط انسيابية تعزز التماسك فيما بينها لافتة إلى أنه في كل ربع من اللوحة جزء من دائرة أساسية كبرى هي مركز اللوحة وقلبها الجاذب للأنظار ما استوجب منها العمل بروية على جميع الألوان والوحدات الزخرفية المتنوعة.