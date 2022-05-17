شطرنج الجمهورية يحسم بكسر التعادل.. وتألق للواعد فندي

اختتمت مساء أمس في صالة مركز الباسل في دمشق منافسات بطولة الجمهورية للشطرنج للرجال (المرحلة التمهيدية) التي شارك فيها 82 لاعباً ولاعبة مثّلوا كافة المحافظات.

البطولة أقيمت وفق النظام السويسري من تسع جولات، وحفلت بالكثير من الأدوار القوية، ولم تحسم إلا بفارق كسر التعادل، حيث تعادل خمسة لاعبين على المركز الأول برصيد سبع نقاط، وتأهل الخمسة الأوائل لنهائي بطولة الجمهورية التي ستحدد لاحقاً.

رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس كشف لـ “البعث” أن البطولة شهدت لأول مرة هذا العدد الكبير من المشاركين من كافة المحافظات، كما تمت دعوة لاعبي الفئات العمرية الصغيرة لعام 2022 من مواليد: (8-10-12-14-16-18-20) سنة، إضافة لحملة الألقاب الدولية (أستاذ اتحادي f.m وأستاذ دولي i.m)، والخمسة الأوائل من منتخب السيدات.

وأضاف عباس: الهدف من البطولة تحضير لاعبي منتخبنا الوطني للاستحقاقات الخارجية المقبلة، خاصة للفئات العمرية الصغيرة، حيث جاءت البطولة مناسبة لهم، فقد كان المستوى الفني ممتازاً لهذه الفئات ويبشّر بالخير للعبة، في حين لم يكن المستوى على مستوى الطموح بالنسبة للرجال.

وكشف عباس أن البطولة حملت ولادة نجم جديد للشطرنج السوري تمثّلت باللاعب مازن الفندي (9 سنوات) الذي نجح بالوصول لمنافسة الخمسة الكبار، وتأهل لنهائي بطولة الجمهورية، وهذا يحصل لأول مرة بتاريخ اللعبة، ليؤكد أنه مشروع بطل جديد للعبة، وسيتم العمل في المراحل المقبلة على الاهتمام به وتحضيره بشكل جيد ولائق للمشاركات التي تنتظر اللعبة.

الجدير بالذكر أن اللاعب قتيبة غنام (دمشق) نال المركز الأول، تلاه كريم هنيدي (السويداء)، ثم عامر تركي (حلب)، ومازن فندي (حماة)، ونبيل الشعار (دمشق)، وجميعهم نالوا سبع نقاط، وتم الترتيب بكسر التعادل.

عماد درويش