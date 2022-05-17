في صناعة ريف دمشق.. استثمارات صناعية وحرفية جديدة و36 ضبطاً بحق المنشآت المخالفة

دمشق- بشار محي الدين المحمد

بيّن مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد عوض فياض في تصريح خاص لـ “البعث” أنه رغم ظروف الحصار، والتغيرات في الأسواق العالمية التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، فإن المؤشرات تابعت نموها فيما يخص القطاع الصناعي بريف دمشق في غضون الشهرين الماضيين.

وذكر فياض أنه تم ترخيص مشروع استثماري للتصنيع الغذائي وفق أحكام قانون أو مرسوم الاستثمار بقيمة آلات 1.1 مليار ليرة، ويضم 142 عاملاً، ولفت إلى أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة والحاصلة على سجلات، الصادرة وفق أحكام القانون /21/، 9 منشآت للكيميائية، والغذائية 11، والهندسية 12، والنسيجية 5، حيث يصل مجموع رأسمال تلك المنشآت إلى 1.7 مليار ليرة، وقيمة الآلات 1.1 مليار ليرة.

وأشار فياض إلى أن عدد المشاريع المرخصة وفق القانون رقم /21/ الحاصلة على قرارات ترخيص صناعية وصل إلى 115 مشروعاً متوزعة على كافة القطاعات الصناعية، ووصل مجموع رأسمال تلك المنشآت إلى 8.6 مليار ليرة، أما قيمة آلاتها فتبلغ 6.1 مليار ليرة، وتضم 787 عاملاً.

أما بالنسبة للمنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات، الصادرة وفق أحكام المرسوم /47/، فإن عددها، وفقاً لفياض، 35 منشأة، مجموع رأسمالها 138 مليون ليرة، ومجموع قيمة آلاتها 86.8 مليون ليرة، وعدد عمالها 62 عاملاً، في حين حصلت 46 منشأة ومشروعاً على قرارات ترخيص حرفية وفق المرسوم ذاته، برأسمال بلغ مجموعه 657 مليون ليرة، وقيمة آلات وصل مجموعها إلى 464 مليون ليرة، وتضم 176 عاملاً.

وأوضح فياض أنه تم تسيير أكثر من ألفي معاملة صادرة وواردة ضمن دوائر المديرية، في حين بلغ عدد طلبات الترخيص الحرفية: (إقامة، استثمار، توسيع) 41 طلباً، وعدد طلبات الترخيص الصناعي: (إقامة، استثمار، توسيع) 114، كما أحيلت 20 إجازة استيراد من المديرية، هذا وقد نظّمت المديرية 36 ضبطاً بحق المنشآت المخالفة، وأجرت 83 كشفاً عادياً، إضافة لإلغاء 3 سجلات صناعية، وصدور خمسة قرارات إلغاء، وألغيت منشأة حرفية (غذائية) واحدة.

وتحدث فياض حول الجانب المتعلق بالتعاون الإنتاجي وتنظيم الحرفيين، حيث أنهت المديرية أعمال الإشراف على عقد المؤتمرات للجمعيات الحرفية بريف دمشق، إضافة للمصادقة على الميزانيات السنوية، وانتخابات مجالس إدارة الجمعيات الحرفية للدورة الانتخابية الثالثة عشرة للتنظيم الحرفي التي بدأت من 25/1/2022 ولغاية 30/3/2022 وفق التعليمات الانتخابية الصادرة عن الاتحاد العام للحرفيين.