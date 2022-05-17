كوريا الديمقراطية تكثف حملة الوقاية الطارئة من الأوبئة

ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أنه وبناء على توجيهات خاصة من اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمل الكوري الديمقراطي قام الجهاز الطبي العسكري التابع للجيش الشعبي بنشر قوات فاعلة في جميع صيدليات بيونغ يانغ لتوفير الأدوية بموجب نظام الخدمة على مدار 24 ساعة كما دعت إلى وضع نظام أكثر صرامة في الحفاظ على الإمدادات الطبية والتعامل معها والتأكد بشكل شامل من السلامة الصحية للبيئة الخدمية.

وبينت اللجنة أنه تم التأكد من أن الأدوية يتم توفيرها بشكل تفضيلي للصيدليات والعيادات والوحدات المجاورة ذات الصلة واتخاذ تدابير عملية للقضاء على أي توزيع غير منصف في توريد الأدوية والعقاقير حتى في القرى النائية والمناطق الجبلية الشمالية كما زادت مصانع الأدوية والأجهزة الطبية في جميع أنحاء البلاد من إنتاجها تماشياً مع حالة الطوارئ مع الحفاظ على الإغلاق بشكل صارم.

وأطلقت اللجنة في العاصمة بيونغ يانغ حملة للفحص والعلاج المكثف بينما تتركز الجهود على إعلام الجماهير من خلال وسائل الإعلام حول المتغير أوميكرون من فيروس كورونا لنشر الفهم الصحيح لطرق العلاج العلمية وقواعد الوقاية من الأوبئة.