لافروف: واشنطن وحلفاؤها لن يتمكنوا من العودة إلى النظام أحادي القطب

لافروف: واشنطن وحلفاؤها لن يتمكنوا من العودة إلى النظام أحادي القطب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة كان وما زال من أهم أولويات روسيا.

وقال لافروف: اقترحنا التوقيع على اتفاق يضمن أمن أوروبا لكن الغرب تجاهل ولم يف بتعهداته تجاه عدم توسع الناتو شرقاً.

وأضاف لافروف إن الغرب يحاول جر أوكرانيا للناتو وينشر أسلحة هجومية ويقيم قواعد عسكرية على أراضيها، مشيراً إلى أن كييف لم تنفذ اتفاقيات مينسك وكان من واجبنا حماية مصالحنا.

وقال لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لا يريدون عالماً متعدد الأقطاب لكنهم لن يتمكنوا من العودة إلى النظام أحادي القطب.