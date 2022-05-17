محافظ الحسكة يبحث مع وفد”الأغذية العالمي”تعزيز التعاون الإغاثي

بحث محافظ الحسكة غسان خليل خلال لقائه وفد برنامج الأغذية العالمي برئاسة آن فلاند مديرة البرنامج في المكتب القطري في سورية سبل تعزيز التعاون في الجانب الإغاثي ومتابعة ومناقشة سير تنفيذ أنشطة البرنامج في المحافظة.

وبين خليل خلال اللقاء أنه نتيجة الحرب الإرهابية التي تشن على سورية أصبحت محافظة الحسكة اليوم بأمس الحاجة إلى المساعدات الغذائية بسبب وجود المحتلين والعقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري مشيراً إلى أن المحافظة قدمت كل التسهيلات اللازمة لتيسير عمل المنظمة والاستمرار في تقديم الدعم والتعاون المثمر.

وطالب المحافظ بضرورة التنسيق مع لجنة الإغاثة الفرعية عند تحديد المناطق المستهدفة والعمل على إنشاء مستودع طوارئ لتوزيع المساعدات الغذائية وضبط العمل الإغاثي لتوجيهه إلى المستحقين الحقيقيين والعائلات الأشد احتياجاً.

من جانبها بينت مديرة مكتب المنظمة أن الاحتياجات زادت في العديد من القطاعات وبرنامج الغذاء يعمل على سدها بالتنسيق مع عدد من المنظمات الأخرى وهناك جهود كبيرة لإقناع المانحين بالاستثمار في هذه المنطقة.

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