مقتل شخصين وإصابة ثالث في إطلاق نار بولاية أنديانا الأمريكية

قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح في إطلاق نار وقع على طريق سريع جنوب ولاية أنديانا الأمريكية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها في بيان “إن إطلاق النار وقع بعد أن توقف ضابط في إدارة شرطة بالميرا لمساعدة سائق في أحد طرق الولاية على بعد نحو 20 ميلاً شمال غرب لويزفيل كنتاكي عندما توقف شخصان آخران كانا يستقلان شاحنة صغيرة للمساعدة وفي غضون ثوان عدة إثر خروجهم من سياراتهم تم إطلاق الرصاص ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما سائق سيارة رياضية يبلغ من العمر31 عاماً والآخر يبلغ 24 عاماً إضافة إلى إصابة شخص ثالث بجروح”.

 

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