نادي الأسير: حملة اعتقالات للاحتلال الإسرائيلي في الضفة طالت نحو 50 فلسطينيا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية، طالت قرابة 50 فلسطينيا، من بينهم 30 شخصا على الأقل في القدس، التي شهدت مواجهات خلال تشييع جثمان الشاب وليد الشريف.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن من بين المعتقلين مجموعة من الأسرى السابقين الذين أمضوا فترات في سجون الاختلال وجزء منهم أفرج عنهم قبل فترات وجيزة بعد اعتقالهم إداريا، منهم الأسير السابق بسام أبو عكر من مخيم عايدة في بيت لحم، حيث أمضى ما مجموعه نحو 22 عاما في السجن، منها سنوات رهن الاعتقال الإداري.

ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال صعد من عمليات الاعتقال خلال شهري نيسان/ أبريل الماضي، وايار /مايو الجاري، وذلك مع تصاعد المواجهة الراهنة، وكان من بينهم مجموعة من الجرحى الذين جرى اعتقالهم عقب إطلاق النار عليهم.

وأكد النادي على أن عمليات الاعتقال تشكل أبرز السياسات الممنهجة التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي، في محاولة منها لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، ولا تستثني فيها أي من الفئات، سواء شباب أو أطفال أو نساء أو كبار السن والمرضى.