نشر عدو حيوي لآفات الحمضيات في طرطوس

أعلن مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة عن نشر العدو الحيوي”أسد المن”لمنتج في مركز تربية الأعداء الحيوية بحماة، بهدف تعزيز المجتمع الحيوي وذلك بالتعاون مع مديرية الوقاية بالوزارة ومديرية زراعة طرطوس، حيث تم توزيع المفترس ضمن قطاعات عمل ااوحدات الإرشادية في يحمور وديرحباش ومجدلون البحر.

ودعا مكتب الحمضيات المزارعين إلى استمرار الالتزام ببرنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات حفاظاَ على الأعداء الحيوية وحفاظاَ على حمضيات سورية نظيفة وخالية من الأثر المتبقي للمبيدات.

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